(Di lunedì 26 ottobre 2020) Ilconta ancora poche: vista l’emergenza sanitaria e il divieto di assembramenti, le agitazioni indette dai sindacati di settore sono ancora poche. Tuttavia questo mese sono da segnalare almeno sei, almeno fino ad adesso, che partono da domani, giovedì 4. Ecco tutti glie leda tenere bene a mente, prendendo come riferimento la tabella pubblicata sul sito del MinisteroInfrastrutture e dei Trasporti.: tutte leLa prima data da considerare è quella di domani, giovedì 4 ...

zazoomblog : Scioperi giugno 2020: treni aerei e taxi il calendario delle date - #Scioperi #giugno #2020: #treni #aerei - zazoomblog : Scioperi giugno 2020: treni aerei e taxi il calendario delle date - #Scioperi #giugno #2020: #treni #aerei -

Ultime Notizie dalla rete : Scioperi giugno

Lecco Notizie

Accordo tra azienda e sindacati: dieci assunzioni per altrettanti prepensionamenti. I nuovi saranno scelti in base alle mansioni di chi esce ...NOVENTASciopero rientrato nel magazzino di Noventa della Stef Italia spa che da anni lavora per la società di logistica Aspiag, la quale rifornisce la catena di supermercati Despar. Dopo due ...