Quando Harry andava a sciare con mamma Diana | che «cantava tutto il tempo» il rock ‘n roll

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Lady Diana amava sciare. Durante gli anni di matrimonio col principe Carlo non si è mai fatta mancare la settimana bianca col marito e i figli, all’epoca ragazzini, William e Harry. Il cantante Cliff Richard, tanti anni fa, si trovò a sciare a Lech, in Austria, proprio nello stesso periodo in cui c’era la royal famigliola. E ha raccontato a Piers Morgan di aver trascorso diverse serate con Carlo e Diana nel bar di un hotel, «cantando a squarciagola». Una sera vide il piccolo Harry che si allontanava sbadigliando: «Mi sono fermato e gli ho detto: “Principe Harry, conosci qualche canzone rock ‘n roll?”». Il bambino gli rispose: «Beh, sì, tu conosci Great Balls of Fire?». Il cantante, stupito del fatto che il piccolo gli citasse il grande successo del 1957: «Great Balls of Fire. Sì, io la conosco. Ma tu come la conosci?». E lui: «Oh, perché mamma la canta tutto il tempo!».