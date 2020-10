Proteste in diverse città italiane contro il nuovo DPCM con misure anti-Covid (Di lunedì 26 ottobre 2020) In molte città italiane lunedì 26 ottobre 2020 sono andate in scena Proteste (in alcuni casi anche violente) contro le nuove stringenti misure anti-Covid adottate con il DPCM del 25 ottobre. Proteste in diverse città italiane contro il nuovo DPCM con misure anti-Covid Blogo.it. Leggi su blogo (Di lunedì 26 ottobre 2020) In molte cittàlunedì 26 ottobre 2020 sono andate in scena(in alcuni casi anche violente)le nuove stringentiadottate con ildel 25 ottobre.incittàilconBlogo.it.

MediasetTgcom24 : Proteste anti-Dpcm in diverse città, scontri a Milano | Alta tensione a Napoli e Torino #Milano… - zannazyu : RT @MediasetTgcom24: Proteste anti-Dpcm in diverse città, scontri a Milano | Alta tensione a Napoli e Torino #Milano - MarcG_69 : RT @MediasetTgcom24: Proteste anti-Dpcm in diverse città, scontri a Milano | Alta tensione a Napoli e Torino #Milano - giorgiogaias : RT @MediasetTgcom24: Proteste anti-Dpcm in diverse città, scontri a Milano | Alta tensione a Napoli e Torino #Milano - antuan_rinaldi : RT @MediasetTgcom24: Proteste anti-Dpcm in diverse città, scontri a Milano | Alta tensione a Napoli e Torino #Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Proteste diverse Proteste anti-Dpcm in diverse città, scontri a Milano | Alta tensione anche a Napoli e Torino TGCOM Polonia: quinto giorno di proteste contro divieto di aborto

In segno della protesta stasera la folla ha bloccato le strade in diverse citta' del paese: a Varsavia il traffico è stato fermato in diversi incroci del centro. "Siamo in guerra per i diritti ...

DPCM: proteste Milano, in corteo anche lancio molotov

Dal corteo, in diversi hanno urlato insulti e slogan contro il premier ... Al momento però i presenti stanno proseguendo con forza la loro protesta.

In segno della protesta stasera la folla ha bloccato le strade in diverse citta' del paese: a Varsavia il traffico è stato fermato in diversi incroci del centro. "Siamo in guerra per i diritti ...Dal corteo, in diversi hanno urlato insulti e slogan contro il premier ... Al momento però i presenti stanno proseguendo con forza la loro protesta.