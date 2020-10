Pascoli in realtà era un poeta maledetto Ecco | anche su Gattuso sto cambiando idea

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 26 ottobre 2020) C’è del bello nel vedere quei due bellissimi stacchi di testa di Maggio, sotto il sole di Benevento, qualcosa di lontano e di prossimo. Vedere un calciatore a cui siamo tutti affezionati e legati staccare (e lo si nota soprattutto nel primo colpo di testa) e colpire di testa, così come gli abbiamo visto fare tante volte con la maglia del Napoli, un po’ commuove. E commuove per due motivi, il primo è da ricondurre alla pura sfera emotiva, percepiamo un gesto così usuale molto vicino nel tempo eppure molto distante, nel calcio le epoche sono tutte brevi e tutte enfatizzate, ma nei ricordi sono tutte bellissime. Il calcio si presta alla malinconia (non alla nostalgia). Uno stacca di testa e tu vai in automatico al pensiero, al momento, in cui quello stacco di testa ti ha salvato un pomeriggio. Eri più giovane, si è sempre stati ...