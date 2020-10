"Non andate all'estero se non è necessario" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Valentina Dardari La raccomandazione è rivolta a tutti i connazionali: varcare i confini nazionali solo se strettamente necessario Con l’aumento dei contagi da coronavirus, è arrivata anche la raccomandazione da parte della Farnesina che sconsiglia ai connazionali di varcare i confini nazionali, come reso noto sul sito del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Con l’aggravarsi della situazione epidemiologica in tutta Europa, viene chiesto di evitare viaggi all’estero, a meno che non siano dovuti a ragioni strettamente necessarie. Farnesina: sconsigliati i viaggi all'estero Sul sito della Farnesina viene fatto presente che, “considerato l'alto numero dei contagi in molti Paesi europei, non si possono escludere future ulteriori ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Valentina Dardari La raccomandazione; rivolta a tutti i connazionali: varcare i confini nazionali solo se strettamenteCon l’aumento dei contagi da coronavirus,; arrivata anche la raccomandazione da parte della Farnesina che sconsiglia ai connazionali di varcare i confini nazionali, come reso noto sul sito del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Con l’aggravarsi della situazione epidemiologica in tutta Europa, viene chiesto di evitare viaggi all’, a meno che non siano dovuti a ragioni strettamente necessarie. Farnesina: sconsigliati i viaggi all'Sul sito della Farnesina viene fatto presente che, “considerato l'alto numero dei contagi in molti Paesi europei, non si possono escludere future ulteriori ...

borghi_claudio : Ma chissà se i social manager del @pdnetwork hanno capito che a venire a spalare fango su di me non ne escono benis… - blackkdiamoond : RT @itsmangoszn: E poi scusate eh se è stato Mario a dire quelle cose, Mario Balotelli che NON è un concorrente,,, perché mai nel mondo Eno… - ansim999 : @Adnkronos Ma perché andate a intervistare questo tizio qua? Cosa aggiunge alla discussione? A che serve tutto ciò?… - Marco_Zum : Maria Giovanna Maglie, la foto contro Conte e il governo: 'In metrò non ci si contagia? Andate a casa, cialtroni' - mludodc : RT @Libero_official: La foto della metropolitana affollata scatena la #Maglie contro il governo: 'Qui non ci si contagia? Andate a casa, ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Non andate "Non andate all'estero se non è necessario" il Giornale Covid, Pregliasco: “Non andate in ospedale, sono a rischio collasso”

Il virologo Fabrizio Pregliasco avverte sui rischi legati alla contemporaneità di Covid-19 e influenza. La presenza contemporanea di Covid-19 e influenza nei mesi invernali potrebbe mandare in tilt gl ...

Covid 19, Zaia contro il Dpcm: non ci voleva, va rivisto

Milano, 26 ott. (askanews) - Secondo il governatore del Veneto Luca Zaia il Dpcm appena firmato si trasforma in una "vera e propria tragedia ...

Il virologo Fabrizio Pregliasco avverte sui rischi legati alla contemporaneità di Covid-19 e influenza. La presenza contemporanea di Covid-19 e influenza nei mesi invernali potrebbe mandare in tilt gl ...Milano, 26 ott. (askanews) - Secondo il governatore del Veneto Luca Zaia il Dpcm appena firmato si trasforma in una "vera e propria tragedia ...