Montecitorio: manifestazione di artigiani e lavoratori autonomi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma – artigiani, lavoratori autonomi e commercianti hanno protestato stamane davanti all’aula di Montecitorio contro le nuove misure restrittive imposte dal governo con il DPCM entrato in vigore oggi, 26 ottobre 2020. Blogo.it. Leggi su blogo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma –e commercianti hanno protestato stamane davanti all’aula dicontro le nuove misure restrittive imposte dal governo con il DPCM entrato in vigore oggi, 26 ottobre 2020. Blogo.it.

CheHardship : RT @barbaraanfossi1: @LegaSalvini Perciò manifestazione a Roma davanti a Montecitorio dopo le 18 la prossima settimana tutto il resto è fuf… - LucaRic21703581 : @matteosalvinimi SALVINI, TU HAI MANDATO QUESTI AL GOVERNO, TU CI TIRI FUORI DA QUESTO INCUBO. CONVOCA LA MANIFESTA… - barbaraanfossi1 : @LegaSalvini Perciò manifestazione a Roma davanti a Montecitorio dopo le 18 la prossima settimana tutto il resto è fuffa - Alessan98059903 : @4everAnnina Anna Il punto è che prendersela con l'opposizione ha poco senso.. non hanno i numeri in parlamento per… - FiorellaAmoruso : Ma questi al governo non capiscono proprio un caxx,cioè ma veramente questi vivono in un’altra dimensione,mi farebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Montecitorio manifestazione Coronavirus, le proteste in piazza di ristoratori, negozianti e cittadini contro il Dpcm: «Così è la fine»... Corriere della Sera Da Catania a Torino la protesta nelle piazze. E la tensione sociale adesso cresce

ROMA - Le notti di Napoli - la prima spezzata a metà e sfociata per almeno 300 manifestanti in guerriglia urbana, la seconda senza incidenti lungo le strade del quartiere Vomero - sono state solo l'in ...

I ristoratori si sono stancati

Sono stati i primi a scendere in piazza quando ancora il premier Conte non aveva iniziato la conferenza stampa per annunciare una nuova stretta del ...

ROMA - Le notti di Napoli - la prima spezzata a metà e sfociata per almeno 300 manifestanti in guerriglia urbana, la seconda senza incidenti lungo le strade del quartiere Vomero - sono state solo l'in ...Sono stati i primi a scendere in piazza quando ancora il premier Conte non aveva iniziato la conferenza stampa per annunciare una nuova stretta del ...