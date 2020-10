Milan-Roma, Fonseca: “Oggi volevo vincere. Sui rigori? Vi dico la mia” (Di martedì 27 ottobre 2020) Milan-Roma termina con il risultato di 3-3.L'incontro, valido per la quinta giornata del campionato di Serie A, ha visto scendere in campo i rossoneri contro i giallorossi allo stadio "San Siro" di Milano. La squadra ospite è riuscita ad acciuffare il pari poco prima del fischio finale, con la squadra di Stefano Pioli che non è mai andata in svantaggio. Al termine dell'incontro, il tecnico dei capitolini Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport per commentare la sfida terminata in parità.Serie A, Milan-Roma 3-3: Ibrahimovic fa doppietta, la squadra di Fonseca riesce ad ottenere il pari"Abbiamo fatto tre gol ma ne abbiamo presi altrettanti, una partita equilibrata in cui abbiamo dovuto reagire agli svantaggi, abbiamo ... Leggi su mediagol (Di martedì 27 ottobre 2020)termina con il risultato di 3-3.L'incontro, valido per la quinta giornata del campionato di Serie A, ha visto scendere in campo i rossoneri contro i giallorossi allo stadio "San Siro" dio. La squadra ospite è riuscita ad acciuffare il pari poco prima del fischio finale, con la squadra di Stefano Pioli che non è mai andata in svantaggio. Al termine dell'incontro, il tecnico dei capitolini Pauloha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport per commentare la sfida terminata in parità.Serie A,3-3: Ibrahimovic fa doppietta, la squadra diriesce ad ottenere il pari"Abbiamo fatto tre gol ma ne abbiamo presi altrettanti, una partita equilibrata in cui abbiamo dovuto reagire agli svantaggi, abbiamo ...

