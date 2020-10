Marco Fenoglio racconta la sua quarantena (Di lunedì 26 ottobre 2020) BUSTO ARSIZIO, VARESE,- E' tornato da qualche giorno al lavoro Marco Fenoglio , coach della Unet e-work Busto Arsizio positivo, come tre atlete della squadra, al tampone Covid e costretto a dieci ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) BUSTO ARSIZIO, VARESE,- E' tornato da qualche giorno al lavoro, coach della Unet e-work Busto Arsizio positivo, come tre atlete della squadra, al tampone Covid e costretto a dieci ...

BUSTO ARSIZIO (VARESE)-Marco Fenoglio si è messo alle spalle la vicenda Covid-19. Dieci giorni in quarantena prima che il suo tampone risultasse di nuovo negativo. Il tecnico della Unet e-work Busto ...

Il tecnico di Busto, appena uscito dal Covid-19, è tornato al lavoro. Dalle sue parole le emozioni vissute in questi difficili giorni ...

