Live-Non è la d'Urso, Barbara d'Urso furiosa: "Qui si fa quello che decido io" (VIDEO) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Barbara d'Urso furiosa per le rivelazioni de la Marchesa D'Aragona, che confessa di aver preso accordi con alcuni redattori del programma, dei quali la presentatrice era all'oscuro. Leggi su comingsoon (Di lunedì 26 ottobre 2020)d'per le rivelazioni de la Marchesa D'Aragona, che confessa di aver preso accordi con alcuni redattori del programma, dei quali la presentatrice era all'oscuro.

Mov5Stelle : ?? STASERA IN TV ??? @luigidimaio ?? Live - Non è la d'Urso, Canale 5 ?? 21:15 ?? #noneladurso - juventusfc : ?? @chiellini: «Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare bene tutti insieme. L'importante è continuare a migliorare… - GrandeFratello : Questa sera rivivi gli anni ‘20 con noi! Ti aspettiamo su MediasetExtra, live su Mediaset Play e su tutti i nostri… - suckmycappella : non lizzo che quando ha letto nella live che un* fan si sarebbe travestit* da harry styles ha risposto che lei si s… - kyar_vantablack : Non io che mi sveglio alle 8 convinta di avere una lezione per poi scoprire che questa settimana la prof non fa le… -