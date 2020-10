La FIGC e la Lega Serie A al Governo: “Sistema a rischio collasso” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Emergenza coronavirus, la FIGC e la Lega Serie A scrivono al Governo: “Sistema a rischio collasso”, servono misure urgenti. FIGC e Lega scrivono al Governo dopo la presentazione del nuovo dpcm e lanciano l’allarme sulla tenuta del sistema, che rischia il collasso. La FIGC e la Lega si rivolgono al Governo: “Il rischio di collasso del sistema è molto alto” “Non possiamo esimerci dal rilevare che la nostra immediata adesione alle misure di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza sta causando una crisi di sistema per le squadre di Serie A, impattate a livello economico e finanziario come mai prima. Il ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Emergenza coronavirus, lae laA scrivono al: “Sistema acollasso”, servono misure urgenti.scrivono aldopo la presentazione del nuovo dpcm e lanciano l’allarme sulla tenuta del sistema, che rischia il collasso. Lae lasi rivolgono al: “Ildi collasso del sistema è molto alto” “Non possiamo esimerci dal rilevare che la nostra immediata adesione alle misure di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza sta causando una crisi di sistema per le squadre diA, impattate a livello economico e finanziario come mai prima. Il ...

