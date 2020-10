Il Signor Distruggere in lutto, è morto in casa suo padre: l’annuncio (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Signor Distruggere in lutto, il famoso blogger ha annunciato la morte del padre avvenuta in casa prima dell’arrivo dell’ambulanza, ecco le sue parole. FOTO FACEBOOKVincenzo Maisto è questo il nome del famoso blogger che sui social conta più di un milioni di seguaci e che proprio nelle scorse ora ha annunciato la gravissima perdita del padre, morto in casa mentre aspettavano l’ambulanza. Ad annunciarlo, come detto prima, è stato il diretto interessato sui profilo social di Facebook e Instagram, anche se ancora non sono molto chiari i motivi, pare infatti che l’uomo avesse difficoltà a respirare, ma non si sa se fosse affetto da Coronavirus. Ad ogni modo, cerchiamo di capire bene ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ilin, il famoso blogger ha annunciato la morte delavvenuta inprima dell’arrivo dell’ambulanza, ecco le sue parole. FOTO FACEBOOKVincenzo Maisto è questo il nome del famoso blogger che sui social conta più di un milioni di seguaci e che proprio nelle scorse ora ha annunciato la gravissima perdita delinmentre aspettavano l’ambulanza. Ad annunciarlo, come detto prima, è stato il diretto interessato sui profilo social di Facebook e Instagram, anche se ancora non sono molto chiari i motivi, pare infatti che l’uomo avesse difficoltà a respirare, ma non si sa se fosse affetto da Coronavirus. Ad ogni modo, cerchiamo di capire bene ...

