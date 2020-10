Il Garante avvia approfondimenti su Telegram per il software che può spogliare chiunque a sua insaputa

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 26 ottobre 2020) La notizia di un approfondimento deldella Privacy e dell’istruttoria aperta nei confronti diper quanto riguarda l’utilizzo di unmolto particolare è recente. Ma è da tempo che, attraverso l’applicazione di messaggistica, si stanno diffondendo delle immagini – modificate grazie a un programma per la maggior parte open source – che mettono a nudo le persone, a loro. Funziona in maniera semplice e intuitiva, attraverso ildeep nude: basta caricare una qualsiasi fotografia presa dal web (anche dai social network) per ottenere la sua versione senza veli. Lo stesso vale anche per i video (la tecnologia deep fake, del resto, è avanzatissima e non la scopriamo soltanto ora). LEGGI ANCHE > Intelligenza artificiale ...