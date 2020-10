Grey’s Anatomy 16, l’ultimo episodio con Alex Karev in scena va in onda il 26 ottobre su La7 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Grey’s Anatomy 16 raggiunge quota nove episodi con la messa in onda dell’ appuntamento settimanale del 26 ottobre: nella programmazione americana si è trattato del finale di metà stagione, trasmesso un anno fa da ABC prima della tradizionale pausa invernale della serie. Lunedì 26 ottobre Grey’s Anatomy 16 torna su La7 con gli episodi 8 e 9, ma l’ottavo episodio in particolare è stato a suo modo storico per il medical drama, visto che è l’ultimo in cui appare in scena il personaggio di Alex Karev, interpretato per 16 stagioni da Justin Chambers. Alex è uno dei tanti amici di Meredith a darle manforte durante il processo che deve decidere se ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Grey’s16 raggiunge quota nove episodi con la messa indell’ appuntamento settimanale del 26: nella programmazione americana si è trattato del finale di metà stagione, trasmesso un anno fa da ABC prima della tradizionale pausa invernale della serie. Lunedì 26Grey’s16 torna su La7 con gli episodi 8 e 9, ma l’ottavoin particolare è stato a suo modo storico per il medical drama, visto che è l’ultimo in cui appare inil personaggio di, interpretato per 16 stagioni da Justin Chambers.è uno dei tanti amici di Meredith a darle manforte durante il processo che deve decidere se ...

