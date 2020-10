Future USA procedono in rosso (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – I Future USA proseguono in deciso ribasso, scontando la risalita dei contagi di Covid nel mondo ed i possibili impatti sull’economia mondiale. Ad innervosire i mercati contribuisce anche l’avvicinarsi delle elezioni in USA. Sul fronte macro, l’indice FED Chicago sull’attività nazionale (CFNAI) ha segnalato un deterioramento dell’attività economica, mentre si attendono più tardi le statistiche sulle vendite di nuove abitazioni. Il contratto sul Dow Jones cede l’1,10% a 27.881 punti, mentre quello sullo S&P 500 perde l’1,02% a 3.416 punti. Stessa impostazione per il Nasdaq che arretra dello 0,88% a 11.560 punti. Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – IUSA proseguono in deciso ribasso, scontando la risalita dei contagi di Covid nel mondo ed i possibili impatti sull’economia mondiale. Ad innervosire i mercati contribuisce anche l’avvicinarsi delle elezioni in USA. Sul fronte macro, l’indice FED Chicago sull’attività nazionale (CFNAI) ha segnalato un deterioramento dell’attività economica, mentre si attendono più tardi le statistiche sulle vendite di nuove abitazioni. Il contratto sul Dow Jones cede l’1,10% a 27.881 punti, mentre quello sullo S&P 500 perde l’1,02% a 3.416 punti. Stessa impostazione per il Nasdaq che arretra dello 0,88% a 11.560 punti.

BethH_persist : @cmyeaton @edgeoforever Usa future! - Future_He4rts : RT @JacksonWang852: L’OFFICIEL USA - Osserv_Impresa : Borse, Covid, coronavirus,spread,elezioni Usa, lockdown: Future europei con segno misto. Tokyo chiude in negativo m… - fisco24_info : Borse, attese caute causa Covid ed elezioni Usa: Future europei con segno misto. Tokyo chiude in negativo ma vicino… - antonellaautero : Un Comitato e una rete di #mentorship con gli #Usa: il #Mit Reap fa passi avanti in #Campania. @GradedSpa nel #Team… -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Future USA procedono in rosso Borsa Italiana Forse la democrazia come l'abbiamo sempre conosciuta è arrivata ai titoli di coda

Perché avremo una persona al potere che nel profondo non accetta le regole imposte dalle leggi e dalle istituzioni democratiche, un leader anti-sistema È questo lo scenario più preoccupante per il ...

Forex: pandemia ed elezioni Usa plasmano il mercato

Forex: moneta unica in ripresa grazie al Dollaro debole. Quadro grafico in stallo per Eur/Gbp. Momento delicato per Eur/Jpy.

Perché avremo una persona al potere che nel profondo non accetta le regole imposte dalle leggi e dalle istituzioni democratiche, un leader anti-sistema È questo lo scenario più preoccupante per il ...Forex: moneta unica in ripresa grazie al Dollaro debole. Quadro grafico in stallo per Eur/Gbp. Momento delicato per Eur/Jpy.