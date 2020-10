Fipe contro il nuovo dpcm: “Non esiste connessione tra frequentazione dei Pubblici Esercizi e diffusione dei contagi” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Emergenza coronavirus in Italia, Fipe lancia l’allarme e si dichiara contro il nuovo dpcm presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La Fipe (Federazione dei Pubblici Esercizi) lancia l’allarme per quanto riguarda le nuove misure adottate dal governo che, secondo le stime, avranno un impatto di quasi 3 miliardi di euro sul mondo delle imprese attive nel campo della ristorazione. Alla luce delle previsioni di Fipe-Confcommercio, la nuova stretta potrebbe rappresentare il colpo di grazia per numerosi Pubblici Esercizi ormai da mesi alle prese con l’emergenza sanitaria ed economica. Si chiede quindi al governo di procedere in maniera tempestiva ed efficace per sostenere le imprese ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Emergenza coronavirus in Italia,lancia l’allarme e si dichiarailpresentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La(Federazione dei) lancia l’allarme per quanto riguarda le nuove misure adottate dal governo che, secondo le stime, avranno un impatto di quasi 3 miliardi di euro sul mondo delle imprese attive nel campo della ristorazione. Alla luce delle previsioni di-Confcommercio, la nuova stretta potrebbe rappresentare il colpo di grazia per numerosiormai da mesi alle prese con l’emergenza sanitaria ed economica. Si chiede quindi al governo di procedere in maniera tempestiva ed efficace per sostenere le imprese ...

NewsMondo1 : Fipe contro il nuovo dpcm: “Non esiste connessione tra frequentazione dei Pubblici Esercizi e diffusione dei contag… - bisagnino : Ristoranti e bar scendono in piazza 'Il futuro è nero per 50.000 imprese' - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: La Fipe in piazza contro il Dpcm: 'Compromesso il futuro di 50.000 aziende' - xblunotte : RT @Affaritaliani: Ristoranti e bar scendono in piazza 'Il futuro è nero per 50.000 imprese' - Affaritaliani : Ristoranti e bar scendono in piazza 'Il futuro è nero per 50.000 imprese' -

Ultime Notizie dalla rete : Fipe contro Fipe contro il nuovo dpcm: "Non esiste connessione tra frequentazione dei Pubblici Esercizi e diffusione dei contagi" News Mondo Fipe contro il nuovo dpcm: “Non esiste connessione tra frequentazione dei Pubblici Esercizi e diffusione dei contagi”

Emergenza coronavirus in Italia, Fipe lancia l’allarme e si dichiara contro il nuovo dpcm presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La Fipe (Federazione dei Pubblici Esercizi) lancia ...

NUOVO DPCM, PER CONFCOMMERCIO TOSCANA “UN COLPO MORTALE ALLE IMPRESE”

Un Dpcm che si accanisce ingiustamente contro le imprese anziché prendere provvedimenti incisivi sul buon funzionamento delle strutture e dei servizi pubblici, dal trasporto alla sanità ...

Emergenza coronavirus in Italia, Fipe lancia l’allarme e si dichiara contro il nuovo dpcm presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La Fipe (Federazione dei Pubblici Esercizi) lancia ...Un Dpcm che si accanisce ingiustamente contro le imprese anziché prendere provvedimenti incisivi sul buon funzionamento delle strutture e dei servizi pubblici, dal trasporto alla sanità ...