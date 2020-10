Dpcm, ristori anche al 200% delle somme di giugno. Stop alla seconda rata Imu (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'obiettivo è di andare in Gazzetta domani con il decreto con le misure a sostegno delle categorie interessate. Stimiamo un aiuto per 350.000 imprese nel settore della ristorazione, dei bar, ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'obiettivo è di andare in Gazzetta domani con il decreto con le misure a sostegnocategorie interessate. Stimiamo un aiuto per 350.000 imprese nel settore della ristorazione, dei bar, ...

Ettore_Rosato : Restrizioni #dpcm slegate da qualsiasi analisi di dove si sviluppa il contagio. Non si difende uno dei diritti esse… - Agenzia_Ansa : 'Raccomandiamo di muoversi solo per lavoro, ma non è un coprifuoco': dice il premier, Giuseppe Conte, che annuncia… - TgLa7 : Nuovo #dpcm @GiuseppeConteIT pronti gli #indennizzi a fondo perduto per le categorie penalizzate. Ristori direttame… - deias_francesco : RT @Gianmar26145917: Oggi 26 Ottobre #INPS si è degnata di pagare la mia cassa integrazione del mese di Maggio. Per fortuna potevo aspettar… - giantico : RT @Gianmar26145917: Oggi 26 Ottobre #INPS si è degnata di pagare la mia cassa integrazione del mese di Maggio. Per fortuna potevo aspettar… -