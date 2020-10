"Donna fragile, vulnerabile molto sola": la scrittrice picchia durissimo sulla Gregoraci (c'entra quella vecchia storia di soldi?) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ancora una volta, a Mattino 5 di Federica Panicucci su Canale 5, la protagonista è Elisabetta Gregoraci, ancora nella casa del Grande Fratello Vip. A parlare della discussa ex moglie di Flavio Briatore, nella puntata di lunedì 26 ottobre, è Teresa Giulietti, ghost-writer che negli anni passati fu incaricata dalla stessa Gregoraci di scrivere un libro sulla sua vita. Un libro che però non è mai uscito e per il quale, spiega, non è mai stata pagata. E così, ecco che ospite dalla Panicucci, la Giulietti picchia duro: "È una Donna fragile e vulnerabile, molto sola. Ma è anche scaltra e sa come gestire le situazioni", dice riferendosi ovviamente alla Gregoraci. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ancora una volta, a Mattino 5 di Federica Panicucci su Canale 5, la protagonista è Elisabetta, ancora nella casa del Grande Fratello Vip. A parlare della discussa ex moglie di Flavio Briatore, nella puntata di lunedì 26 ottobre, è Teresa Giulietti, ghost-writer che negli anni passati fu incaricata dalla stessadi scrivere un librosua vita. Un libro che però non è mai uscito e per il quale, spiega, non è mai stata pagata. E così, ecco che ospite dalla Panicucci, la Giuliettiduro: "È una. Ma è anche scaltra e sa come gestire le situazioni", dice riferendosi ovviamente alla. ...

