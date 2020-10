Coronavirus Puglia, focolaio in una Rsa a Vieste: 20 positivi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un focolaio con venti positivi al Coronavirus (LIVEBLOG), 17 pazienti e tre operatori socio sanitari, è stato scoperto nella Rsa "Fondazione Filippo Turati" di Vieste (Foggia). A renderlo noto il Comune del Gargano, che precisa come le venti persone positive siano tutte asintomatiche e siano già state poste in isolamento. Entro oggi sono previsti altri 60 tamponi, tra personale medico-sanitario e pazienti. Il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, sottolinea che "la situazione è sotto controllo" ma lamenta "ritardi nella comunicazione da parte degli organi competenti". Leggi su tg24.sky (Di lunedì 26 ottobre 2020) Uncon vential(LIVEBLOG), 17 pazienti e tre operatori socio sanitari, è stato scoperto nella Rsa "Fondazione Filippo Turati" di(Foggia). A renderlo noto il Comune del Gargano, che precisa come le venti persone positive siano tutte asintomatiche e siano già state poste in isolamento. Entro oggi sono previsti altri 60 tamponi, tra personale medico-sanitario e pazienti. Il sindaco di, Giuseppe Nobiletti, sottolinea che "la situazione è sotto controllo" ma lamenta "ritardi nella comunicazione da parte degli organi competenti".

Seppur in numero minore rispetto a ieri purtroppo restano ancora molto alti i nuovi casi di contagio da coronavirus in Puglia registrati nel bollettino di oggi lunedì 26 ottobre. Sono infatti 424 i ...

Il record precedente era stato di 77.362 nuovi casi registrati in un giorno, lo scorso 16 luglio. Il record precedente, stabilito ieri, era di 9.283 nuovi casi di Covid-19 in 24 ore. Gli Stati Uniti r ...

