Coronavirus mondo, in Usa record di casi: 88.973 positività in 24 ore (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Coronavirus torna a dilagare nel mondo. Nuovo record di casi anche per gli Usa, con ben 88.973 positività in solamente 24 ore. La situazione Coronavirus nel mondo continua a precipitare. Infatti i contagi dilagano, con tutti i paesi del pianeta che si trovano in difficoltà nel contenere la pandemia. Inoltre il paese più colpito … L'articolo Coronavirus mondo, in Usa record di casi: 88.973 positività in 24 ore proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Iltorna a dilagare nel. Nuovodianche per gli Usa, con ben 88.973 positività in solamente 24 ore. La situazionenelcontinua a precipitare. Infatti i contagi dilagano, con tutti i paesi del pianeta che si trovano in difficoltà nel contenere la pandemia. Inoltre il paese più colpito … L'articolo, in Usadi: 88.973 positività in 24 ore proviene da Inews.it.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, record di nuovi casi in Francia: 45.422 in 24 ore #Coronavirus - repubblica : Coronavirus, l'appello del mondo dello spettacolo e della cultura al governo: 'Non chiudete teatri e cinema' [aggio… - Agenzia_Ansa : #Covid, la #Spagna dichiara lo stato d'emergenza. In Germania sono 11.176 i nuovi casi confermati di #Coronavirus… - FabbFR2019 : RT @repubblica: Coronavirus, l'appello del mondo dello spettacolo e della cultura al governo: 'Non chiudete teatri e cinema' [aggiornamento… - messveneto : Coronavirus, record di contagi negli Usa. La Casa Bianca: “Non controlleremo la pandemia” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mondo Coronavirus nel mondo, record di contagi negli Stati Uniti. La Casa Bianca: "Non controlleremo la pandemia" la Repubblica Catania, lancio di bombe carta in strada: le proteste per il nuovo dpcm

Proteste contro il coprifuoco, bombe carta contro la prefettura di Catania A Catania la protesta pacifica, a tratti negazionista, contro le nuove chiusure imposte dal governo per contenere il contagio ...

Coronavirus, record di contagi negli Usa. La Casa Bianca: “Non controlleremo la pandemia”

Situazione grave in Europa: in Germania le vittime salgono a oltre diecimila. Stato d'emergenza in Spagna, boom di positivi in Francia ...

Proteste contro il coprifuoco, bombe carta contro la prefettura di Catania A Catania la protesta pacifica, a tratti negazionista, contro le nuove chiusure imposte dal governo per contenere il contagio ...Situazione grave in Europa: in Germania le vittime salgono a oltre diecimila. Stato d'emergenza in Spagna, boom di positivi in Francia ...