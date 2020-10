Controlli serrati a Roma | spaccio di droga e estorsione | in manette 3 persone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Prosegue l’attività dei Carabinieri di Monterotondo che hanno notificato, in distinte operazioni, 3 ordinanze di carcerazione per condanna definitiva ed hanno applicato la misura dell’Obbligo di allontanamento da Monterotondo ad un avventore violento che aveva aggredito il titolare di un pub nel centro storico. I Carabinieri della Stazione di Mentana hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Tivoli per condanna a 5 anni di reclusione, una donna romena di 30 anni che nel 2018 a Fonte Nuova, dopo aver intrapreso una relazione sentimentale clandestina con un uomo del posto, già coniugato, aveva iniziato a minacciarlo di rivelare la relazione, riuscendo ad estorcergli anche del denaro. L’uomo, stanco delle minacce e continue richieste di denaro della donna, si è rivolto ai Carabinieri denunciando quanto stava subendo. Sempre ...