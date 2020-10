Continua la protesta di Napoli, corteo al Vomero: “Non rispettiamo il coprifuoco” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Si allarga il fronte della protesta a Napoli contro le norme restrittive. Ieri al Vomero oltre 2mila persone hanno sfilato in strada, pure dopo le 23 ed in dissenso quindi con il coprifuoco regionale. E’ l’epilogo di un week end di manifestazioni sfociato anche IN violenza. Ieri invece un corteo pacifico, senza scontri, anche se … L'articolo Continua la protesta di Napoli, corteo al Vomero: “Non rispettiamo il coprifuoco” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Si allarga il fronte dellacontro le norme restrittive. Ieri aloltre 2mila persone hanno sfilato in strada, pure dopo le 23 ed in dissenso quindi con il coprifuoco regionale. E’ l’epilogo di un week end di manifestazioni sfociato anche IN violenza. Ieri invece unpacifico, senza scontri, anche se … L'articololadial: “Nonil coprifuoco” Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

