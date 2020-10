Conte bocciato su tutta la linea | Vince chi ci vuol terrorizzare

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 27 ottobre 2020) Federico Garau  L'immunologa fa a pezzi"Misure assurde: così un lockdown disastroso" Bassetti e il fallimento del governoLe nuove misure non piacciono ai medici, che le trovano inutili e dannose: "Cosìsolo chi ci" Sta facendo davvero molto discutere l'ultimo Dpcm varato dal presidente del Consiglio Giuseppe. Oltre alle proteste portate avanti dai cittadini sempre più disperati, il premier deve affrontare anche il duro giudizio dei medici, che hanno categoricamentel'ennesima disposizione arrivata dall'alto. Immunologi, virologi e microbiologi che fino ad oggi si sono spesi per far arrivare alla popolazione il messaggio che attualmente, malgrado l'aumento dei contagi, non vi è ...