Carlo Lucarelli | gialli e altri misteri

(Di lunedì 26 ottobre 2020)è uno scrittore, sceneggiatore e conduttore televisivo italiano, nato il 26 ottobre 1960 a Parma. Indagine non autorizzata, stavolta su. Photo: Web.Con il suo primo romanzo, Indagine non autorizzata, pubblicato nel 1993 vince il premio Alberto Tedeschi. Prendendo spunto da questo titolo, possiamo condurre la nostra di indagine non autorizzata sulla vita di. Il suo esordio letterario avviene nel 1990 con il giallo Carta Bianca, il primo di una lunga serie poliziesca che lo renderà famoso anche all’estero. Per Einaudi ha pubblicato la serie di romanzi con protagonista l’ispettrice Grazia Negro, Lupo Mannaro, Almost Blue, Un giorno dopo ...