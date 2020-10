Bloodstained: Ritual of The Night, “presto” in arrivo su mobile (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il metroidvania gotico di Koji Igarashi si appresta a raggiungere iOS e Android con Bloodstained: Ritual of The Night, “presto” su mobile Il seguito spiRituale di Castlevania, Bloodstained: Ritual of The Night, è in arrivo “presto” su mobile, stando al publisher NetEase Games. Il team di sviluppo ArtPlay ha annunciato che il gioco arriverà su Android ed iOS, evitando al contempo il modello di business free-to-play. Il port prevede l’inclusione di tutti i DLC: i contenuti comprendono 120 mostri e boss, 107 armi e 23 abilità. Il gioco vanterà inoltre un sistema di obiettivi interamente rimesso a nuovo, oltre ai dovuti compromessi per rendere il titolo fruibile ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il metroidvania gotico di Koji Igarashi si appresta a raggiungere iOS e Android conof The, “presto” suIl seguito spie di Castlevania,of The, è in“presto” su, stando al publisher NetEase Games. Il team di sviluppo ArtPlay ha annunciato che il gioco arriverà su Android ed iOS, evitando al contempo il modello di business free-to-play. Il port prevede l’inclusione di tutti i DLC: i contenuti comprendono 120 mostri e boss, 107 armi e 23 abilità. Il gioco vanterà inoltre un sistema di obiettivi interamente rimesso a nuovo, oltre ai dovuti compromessi per rendere il titolo fruibile ...

