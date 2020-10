Barbara d’Urso vs la Marchesa a Live | “Sono sotto choc Qui conduco io e non sapevo di questi accordi”

Leggi su biccy

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Durante l’ultimo segmento della puntata di ieri did’Urso ha annunciato un servizio sullaD’Aragona, ma la nobildonna (per identificazione personale) non ha dato il tempo alla conduttrice di spiegare ed ha iniziato a parlare di “un accordo con gli autori”. “Adesso mi accapiglio, mi era stato garantito dal mio agente che finalmente dopo diverse volte che vengo qui con piacere, non sarei stata oggetto di tiro al bersaglio. Mi era stato detto che era una serata in cui venivo a fare l’opinionista sul GF Vip. Adesso se vedo che c’è qualcosa che parla di me, io non sto facendo il GF, ora sono un’opinionista. Se i patti vengono disattesi… la promessa è stata fatta da Cristina. Adesso mi dico ‘cosa mi farà vedere ...