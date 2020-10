Anche la ministra Bellanova fa a pezzi il Dpcm ammazza-ristoranti di Conte: "Da rifare" (Di lunedì 26 ottobre 2020) "L'ho detto in mille modi quel Dpcm non va bene, non risponde alle esigenze della comunità scientifica, alle richieste delle Regioni e crea gravissimi danni alla ristorazione e alla filiera agroalimentare". Con una frase la ministra per le Politiche Agricole Teresa Bellanova fa a pezzi il Dpcm del premier Conte. "Va cambiato - dice - dobbiamo dare risposte concrete al Paese, sulla base di ciò che la comunità scientifica consiglia" pubblicando sui social un vero e proprio video-appello contro le misure approvate dall'esecutivo di cui Anche lei fa parte. Il Dpcm va cambiato: dobbiamo dare risposte concrete al Paese, sulla base di ciò che la comunità scientifica consiglia. ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 ottobre 2020) "L'ho detto in mille modi quelnon va bene, non risponde alle esigenze della comunità scientifica, alle richieste delle Regioni e crea gravissimi danni alla ristorazione e alla filiera agroalimentare". Con una frase laper le Politiche Agricole Teresafa aildel premier. "Va cambiato - dice - dobbiamo dare risposte concrete al Paese, sulla base di ciò che la comunità scientifica consiglia" pubblicando sui social un vero e proprio video-appello contro le misure approvate dall'esecutivo di cuilei fa parte. Ilva cambiato: dobbiamo dare risposte concrete al Paese, sulla base di ciò che la comunità scientifica consiglia. ...

