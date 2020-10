VIDEO Moto3, GP Teruel 2020: gli highlights della gara. La doppietta di Jaume Masia, Celestino Vietti 5° (Di domenica 25 ottobre 2020) E’ stato lo spagnolo Jaume Masia a imporsi per la seconda volta consecutiva nella categoria Moto3 sul tracciato di Aragon, in occasione del GP di Teruel 2020, round iridato della minima cilindrata. L’iberico, sulla Honda del Leopard Racing, ha preceduto il giapponese Ayumu Sasaki (Red Bull Ktm Tech3) di 0″051 e l’altro nipponico Kaito Toba (Red Bull Ktm Ajo) di 0″152, nell’ormai abituale arrivo in volata. Per la casa di Tokyo si tratta della 800ma vittoria nel Motomondiale in tutte le classi. Una corsa molto emozionante decisa a suon di carenate nell’ultima curva, con il leader del campionato Albert Arenas, sverniciato sull’ultimo rettilineo, prima dell’ultima curva che immetteva sul rettilineo del traguardo. ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) E’ stato lo spagnoloa imporsi per la seconda volta consecutiva nella categoriasul tracciato di Aragon, in occasione del GP di, round iridatominima cilindrata. L’iberico, sulla Honda del Leopard Racing, ha preceduto il giapponese Ayumu Sasaki (Red Bull Ktm Tech3) di 0″051 e l’altro nipponico Kaito Toba (Red Bull Ktm Ajo) di 0″152, nell’ormai abituale arrivo in volata. Per la casa di Tokyo si tratta800ma vittoria nel Motomondiale in tutte le classi. Una corsa molto emozionante decisa a suon di carenate nell’ultima curva, con il leader del campionato Albert Arenas, sverniciato sull’ultimo rettilineo, prima dell’ultima curva che immetteva sul rettilineo del traguardo. ...

Ascolta le dichiarazioni a caldo di Masia , Sasaki e Toba subito dopo la gara del GP de Teruel della classe leggera ...

Moto3, GP Teruel: gli highlights della gara

