Uomini e Donne anticipazioni, Maria De Filippi annuncia una brutta novità (Di domenica 25 ottobre 2020) Sabato c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne le cui anticipazioni hanno lasciato con l’amaro in bocca non solo tronisti, corteggiatori e opinionisti, ma anche i telespettatori. Sì, perché Maria De Filippi ha annunciato una nuova regola. Finora, oltre alla fusione di trono classico e trono over, a cambiare sono state sia le esterne (ne vanno in onda pochissime, giusto quelle che la redazione reputa interessanti), sia il comportamento dei tronisti, che non possono più rincorrere le loro corteggiatrici fino ad andare a prenderle da casa, come accadeva in passato quando qualcuna o qualcuno decideva di andarsene per ripicca. A queste regole ora se n’è aggiunta un’altra decisamente più difficile da accettare. La ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 25 ottobre 2020) Sabato c’è stata una nuova registrazione dile cuihanno lasciato con l’amaro in bocca non solo tronisti, corteggiatori e opinionisti, ma anche i telespettatori. Sì, perchéDehato una nuova regola. Finora, oltre alla fusione di trono classico e trono over, a cambiare sono state sia le esterne (ne vanno in onda pochissime, giusto quelle che la redazione reputa interessanti), sia il comportamento dei tronisti, che non possono più rincorrere le loro corteggiatrici fino ad andare a prenderle da casa, come accadeva in passato quando qualcuna o qualcuno decideva di andarsene per ripicca. A queste regole ora se n’è aggiunta un’altra decisamente più difficile da accettare. La ...

luigidimaio : Un Paese civile non può accettare episodi come quelli visti ieri a #Napoli. Nessuno può permettersi di aggredire do… - F_DUva : Circa 1400 unità suddivise in 200 squadre eseguiranno fino a 30mila #tamponi al giorno in tutto il territorio itali… - Pontifex_it : A tutti i credenti, alle donne e agli uomini di buona volontà, diciamo: facciamoci con creatività artigiani della p… - asb197 : RT @sole24ore: “Sono sempre stata convinta che le imprese debbano ridurre il gap fra uomini e donne: nei salari e nelle posizioni esecutive… - gdbnat : RT @1f6eed3c8c1c4e4: Sarebbe stato troppo buon senso ....visto che dai dati ufficiali: Media 85 donne , 79 uomini -