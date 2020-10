Tartarughe in letargo, ecco come fermano burocrazia e amministrazione (Di domenica 25 ottobre 2020) La tartaruga di terra e la tartaruga marginata, chiamata anche sarda, sono due specie di testudo protette perché a rischio di estinzione. Sono animali longevi che possono vivere fino e oltre i settant’anni. Non amano il troppo freddo e il troppo caldo, in inverno si rintanano dentro una fossetta di terra in letargo. È un riposo importante, non solo perché si riparano dal freddo ma perché sviluppano delle funzioni che serviranno a procreare. Anche le Tartarughe nate da poco vanno in letargo, si risveglieranno quando farà caldo con il corpo e gli organi più robusti. Interrompere il letargo di una tartaruga è un reato, per legge è maltrattamento di animali Queste caratteristiche riportate, le hanno riferite gli esperti agli agenti della Polizia locale ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 25 ottobre 2020) La tartaruga di terra e la tartaruga marginata, chiamata anche sarda, sono due specie di testudo protette perché a rischio di estinzione. Sono animali longevi che possono vivere fino e oltre i settant’anni. Non amano il troppo freddo e il troppo caldo, in inverno si rintanano dentro una fossetta di terra in. È un riposo importante, non solo perché si riparano dal freddo ma perché sviluppano delle funzioni che serviranno a procreare. Anche lenate da poco vanno in, si risveglieranno quando farà caldo con il corpo e gli organi più robusti. Interrompere ildi una tartaruga è un reato, per legge è maltrattamento di animali Queste caratteristiche riportate, le hanno riferite gli esperti agli agenti della Polizia locale ...

Ultime Notizie dalla rete : Tartarughe letargo Cosa mangiano le tartarughe di terra e come aiutarle durante il letargo Proiezioni di Borsa Dopo i cinghiali, tartarughe e gatti nel mirino della burocrazia del Campidoglio

A rischio le testuggini (alcune di grande interesse naturalistico) ospitate in un vivaio sull'Appia antica destinato allo sgombero. E anche i mici di ...

Animali che vanno in letargo

Certo non è di questo parere il famoso ghiro che per definizione è il primo tra gli animali che vanno in letargo: dorme fino a 6 mesi concedendosi brevi e rari momenti di veglia, ovviamente per fare u ...

