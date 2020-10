Protesta davanti Palazzo Chigi dopo Dpcm | ' Conte scendi! Pagateci liquidità | io mi lego qui'

(Di domenica 25 ottobre 2020) Agenzia Vista, Roma, 23 ottobre 2020: ';, o io miqui' 'Devi parlare con me. Parlateci;, di qua non ...

(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2020 Protesta davanti Palazzo Chigi dopo Dpcm: "Conte scendi! Pagateci liquidità, o io mi lego qui" "Conte scendi! Devi parlare con me. Parlateci liquidità, di qua non ...Ormai è certo: il nuovo Dpcm sulle misure restrittive anti-Covid entrerà in vigore lunedì 26 ottobre e durerà fino al prossimo 24 novembre. Ma non è escluso che alcune misure possano entrare in vigor ...