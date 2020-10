Oggi le ultime partite di Serie A con mille spettatori, poi solo porte chiuse (Di domenica 25 ottobre 2020) Era nell’aria e ora, dopo la firma del nuovo dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è ufficiale. Gli eventi sportivi professionistici (o di interesse nazionale riconosciuti dalle federazioni) si disputeranno a porte chiuse, a partire da domani 26 ottobre. Dunque, per quanto riguarda le partite della Serie A di Oggi – 25 ottobre – non sarà possibile l’accesso per le mille persone consentite fino a questo momento, da quando il campionato è ripreso dopo la brevissima pausa estiva. LEGGI ANCHE > Ecco il dpcm 25 ottobre, le misure ufficiali firmate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte porte chiuse Serie A, Oggi le ultime ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 25 ottobre 2020) Era nell’aria e ora, dopo la firma del nuovo dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è ufficiale. Gli eventi sportivi professionistici (o di interesse nazionale riconosciuti dalle federazioni) si disputeranno a, a partire da domani 26 ottobre. Dunque, per quanto riguarda ledellaA di– 25 ottobre – non sarà possibile l’accesso per lepersone consentite fino a questo momento, da quando il campionato è ripreso dopo la brevissima pausa estiva. LEGGI ANCHE > Ecco il dpcm 25 ottobre, le misure ufficiali firmate dal presidente del Consiglio Giuseppe ConteA,le...

