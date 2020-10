Nuovo Dpcm in arrivo oggi Cosa prevede?

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 25 ottobre 2020) Si è conclusa ieri notte la riunione con i capi delegazione a Palazzo Chigi. Tanti gli elementi discussi e tante le divergenze incontrate. In ballo anche il divieto di spostamento tra regioni, che per ora però sembra non aver trovato i consensi. Vediamo insieme le nuove disposizioni che verranno comunicate ufficialmente entro. CHIUSURA LOCALI ALLE 18 “A decorrere dal 26 ottobre 2020, le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) sono sospese la domenica e i giorni festivi; negli altri giorni sono consentite dalle ore 5 alle ore 18“. Dopo le 18 è anche vietato il consumo di bevande ed alcolici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, consentita la sola consegna a domicilio o l’asporto, sempre nel rispetto delle norme igienico sanitarie. DIDATTICA A DISTANZA PER SCUOLE DI ...