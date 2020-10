Nuovo Dpcm, è ancora in vigore il coprifuoco? Ecco cosa succede nelle regioni (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Premier Giuseppe Conte ha firmato quest’oggi, domenica 25 ottobre, il Nuovo Dpcm che avrà validità dalla mezzanotte di lunedì. In questo senso in molti si domandano se il coprifuoco, adottato da varie regioni, è ancora valido ove applicato negli scorsi giorni. La risposta è affermativa. In Lombardia, Campania, Lazio, Sicilia e Calabria per esempio la regola del coprifuoco è valida e in questi casi sono le regioni che posso applicare ulteriori misure restrittive, non allentarle. Si è aggiunta proprio oggi la provincia autonoma di Bolzano, che farà scattare il coprifuoco dalle 23 alle 5. Chi esce dopo l’orario stabilito deve munirsi di autocertificazione: il modulo compilato deve ... Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Premier Giuseppe Conte ha firmato quest’oggi, domenica 25 ottobre, ilche avrà validità dalla mezzanotte di lunedì. In questo senso in molti si domandano se il, adottato da varie, èvalido ove applicato negli scorsi giorni. La risposta è affermativa. In Lombardia, Campania, Lazio, Sicilia e Calabria per esempio la regola delè valida e in questi casi sono leche posso applicare ulteriori misure restrittive, non allentarle. Si è aggiunta proprio oggi la provincia autonoma di Bolzano, che farà scattare ildalle 23 alle 5. Chi esce dopo l’orario stabilito deve munirsi di autocertificazione: il modulo compilato deve ...

