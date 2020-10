Nuoto | Barelli | “Servono subito 3 miliardi per non chiudere o sarà protesta”

Leggi su sportface

(Di domenica 25 ottobre 2020) “Servono 3sul tavolo per non, o sarà protesta sul territorio“. Queste le parole di Paolo, presidente della Federazione Italianae deputato di Forza Italia, in merito alla chiusura delle piscine disposta nell’ultimo Dpcm.ha raccontato di aver ricevuto anche una chiamata di Giuseppe Conte: “Si è detto dispiaciuto e ha promesso che il governo provvederà nell’immediatezza ad erogare ingenti contributi a fondo perduto“. Gli impianti hanno investito molto per garantire la massima sicurezza ed ora le nuove misure rischiano di condannare alla chiusura definitiva, con conseguenti ricadute anche sull’occupazione. “Il governo sottovaluta la rete dello sport di base: se non ci ...