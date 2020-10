Mara Venier, preoccupazione a Domenica In: “Speriamo stia bene” (Di domenica 25 ottobre 2020) Questo articolo Mara Venier, preoccupazione a Domenica In: “Speriamo stia bene” . Mara Venier durante la ultima puntata di Domenica In è apparsa pensierosa e preoccupata per un amico. Ecco che cosa è successo. Mara Venier, conduttrice televisiva di grande successo, è apparsa nell’ultima puntata di Domenica In preoccupata per la salute di una suo amico. La donna da tantissimi anni è ormai diventata un personaggio indispensabile … Leggi su youmovies (Di domenica 25 ottobre 2020) Questo articoloIn: “Speriamobene” .durante la ultima puntata diIn è apparsa pensierosa e preoccupata per un amico. Ecco che cosa è successo., conduttrice televisiva di grande successo, è apparsa nell’ultima puntata diIn preoccupata per la salute di una suo amico. La donna da tantissimi anni è ormai diventata un personaggio indispensabile …

chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio alle 20.00 su @RaiTre ci saranno: ?? @AzzolinaLucia ?? @vinspadafora ??… - pomeriggio5 : Buon compleanno a Mara Venier dalla nostra @carmelitadurso e da tutti noi! ???? Ci vediamo domani come sempre con… - latwittipe : @SergioMarra8 È meno conosciuta, deve andare per intero su una delle tre reti ammiraglie, possibilmente la prima, v… - flowofhappyness : Senso di speranza e gratitudine mentre ascolto il prof. intervistato da Mara Venier per la notizia passata in sordi… - YvanGoSlow24 : Mara Venier viene pagata con le tasse di CR7 lo sai? -