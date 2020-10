Locatelli CTS e CSS | “Evitare panico | terapie intensive e decessi non sono come a marzo”

Leggi su blogo

(Di domenica 25 ottobre 2020) Franco, componente del Comitato tecnico scientifico e presidente del Consiglio superiore di sanità, prova a rasserenare un po’ gli animi dopo tutte le notizie allarmistiche di questi giorni. È vero, i contagi stanno aumentando in maniera importante (ma rispetto alla prima ondata del virus si fanno molti più tamponi e quindi si vanno a cercare i positivi), ma la situazione dellenon è criticadichiara qualche altro esperto. Attualmente,ricoverati in terapia intensiva poco più di 1.000 persone, un dato alto per carità, ma nulla in confronto agli oltre 4.000 di marzo. “Non siamo vicini alla perdita di controllo – dichiaraal Corriere della Sera – C’è stata una ...