LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: sono in ventitre in avanscoperta! (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL'ULTIMA tappa DEL GIRO D'ITALIA DI oggi Le pagelle di ieri – Classifica generale 13.41 Dietro di loro Pim Lighthart (Total Direct Energie) e Tsgabu Grmay (Mitchelton-Scott) che stanno rientrando. Il gruppo maglia rossa sembra essersi rialzato. 13.40 Ecco la composizione del gruppo in avanscoperta che ha raggiunto Cavagna: Gorka Izagirre (Astana Pro Team), Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Sergio Henao (UAE-Emirates), Guillame Martin (Cofidis), Georg Zimmermann (CCC Team), Carlos Verona Quintanilla (Movistar), Rui Costa (UAE-Emirates), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros), Rob Power (Team Sunweb), Michael Valgren (NTT Pro Cycling), Dylan Van Baarle (Ineos-Grenadiers), Michael Woods (EF ...

