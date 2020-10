Lecce Preso a martellate in testa dai cognati perchè voleva separarsi

(Di domenica 25 ottobre 2020)inperchèdalla moglie. Ricoverato in ospedale in prognosi riservatadaiperchèdalla moglie su Notizie.it.

robertamurgia : RT @GabriellaBargh1: GIUNTA ORA LA NOTIZIA IL NONNINO È STATO ADOTTATO. ANDRÀ A LECCE I SUOI FUTURI GENITORI DONO DUE MEDICI CHE NN HANNO… - NataAlbertoni : RT @GabriellaBargh1: GIUNTA ORA LA NOTIZIA IL NONNINO È STATO ADOTTATO. ANDRÀ A LECCE I SUOI FUTURI GENITORI DONO DUE MEDICI CHE NN HANNO… - Daniela19633 : RT @GabriellaBargh1: GIUNTA ORA LA NOTIZIA IL NONNINO È STATO ADOTTATO. ANDRÀ A LECCE I SUOI FUTURI GENITORI DONO DUE MEDICI CHE NN HANNO… - ritadallachiesa : RT @GabriellaBargh1: GIUNTA ORA LA NOTIZIA IL NONNINO È STATO ADOTTATO. ANDRÀ A LECCE I SUOI FUTURI GENITORI DONO DUE MEDICI CHE NN HANNO… - ElisabettaPolet : RT @GabriellaBargh1: GIUNTA ORA LA NOTIZIA IL NONNINO È STATO ADOTTATO. ANDRÀ A LECCE I SUOI FUTURI GENITORI DONO DUE MEDICI CHE NN HANNO… -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce Preso

Notizie.it

L’uomo infatti una volta rintracciato dai cognati, è stato preso a martellate in testa. Prontamente portato al Pronto Soccorso in codice rosso, è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale ...Il virus non molla la presa in Puglia: ancora alto il numero dei nuovi contagi che si attestano a quota 515 a fronte di 4.377 test per l'infezione da Covid-19. E' questo il dato ...