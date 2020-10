Juventus-Verona, Juric: “Fatto bene per 60?, Kalinic lontano dal suo massimo. Mercato? Se ne parlo mi esonerano” (Di lunedì 26 ottobre 2020) "E' stata una partita difficile dove abbiamo fatto bene per 60', poi ci siamo abbassati troppo. Non avevamo l'energia giusta, i ragazzi stavano andando oltre le loro possibilità. Mi dispiace perché se fossimo riusciti a tenere un po' di più avremmo potuto fare anche meglio".Sono le parole di Ivan Juric che, intervenuto a margine della sfida contro la Juventus, ha commentato il risultato maturato questa sera dalla sua squadra che strappa un prezioso punto ai bianconeri. L'allenatore intervistato ai microfoni di "Sky Sport", si è poi soffermato sul Mercato. "Il Mercato? Meglio che non ne parlo, altrimenti mi esonerano. Abbiamo tanti giovani con personalità e grande spirito, li ringrazio perché stanno facendo benissimo. ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 ottobre 2020) "E' stata una partita difficile dove abbiamo fattoper 60', poi ci siamo abbassati troppo. Non avevamo l'energia giusta, i ragazzi stavano andando oltre le loro possibilità. Mi dispiace perché se fossimo riusciti a tenere un po' di più avremmo potuto fare anche meglio".Sono le parole di Ivanche, intervenuto a margine della sfida contro la, ha commentato il risultato maturato questa sera dalla sua squadra che strappa un prezioso punto ai bianconeri. L'allenatore intervistato ai microfoni di "Sky Sport", si è poi soffermato sul. "Il? Meglio che non ne, altrimenti mi esonerano. Abbiamo tanti giovani con personalità e grande spirito, li ringrazio perché stanno facendo benissimo. ...

