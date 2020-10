ITALIA verso un Inverno nella media con ottima NEVOSITA’ (Di domenica 25 ottobre 2020) Abbiamo analizzato le proiezioni stagionali del Centro Meteo Europeo, e dobbiamo dire che siamo rimasti abbastanza soddisfatti di quanto abbiamo potuto scrutare. Abbiamo visto ampie possibilità di avere lunghi periodi di normalità, e a dirlo non è il sottoscritto bensì un centro matematico eccezione. Ovviamente, questa previsione sarà a confermare prossimamente. TEMPERATURA DEI MARI Il mese di ottobre si concluderà con temperature delle acque superficiali che saranno di poco sotto la media su una parte del Mediterraneo, soprattutto nel settore occidentale, e vi sono comprese anche quelle del mare di Corsica e di Sardegna, il Mar Ligure, parte del Mar Tirreno. Con temperature sopra la media, invece lo Jonio e l’Adriatico. Novembre 2020: il modello matematico indica che la temperatura ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 25 ottobre 2020) Abbiamo analizzato le proiezioni stagionali del Centro Meteo Europeo, e dobbiamo dire che siamo rimasti abbastanza soddisfatti di quanto abbiamo potuto scrutare. Abbiamo visto ampie possibilità di avere lunghi periodi di normalità, e a dirlo non è il sottoscritto bensì un centro matematico eccezione. Ovviamente, questa previsione sarà a confermare prossimamente. TEMPERATURA DEI MARI Il mese di ottobre si concluderà con temperature delle acque superficiali che saranno di poco sotto lasu una parte del Mediterraneo, soprattutto nel settore occidentale, e vi sono comprese anche quelle del mare di Corsica e di Sardegna, il Mar Ligure, parte del Mar Tirreno. Con temperature sopra la, invece lo Jonio e l’Adriatico. Novembre 2020: il modello matematico indica che la temperatura ...

ItalyMFA : #Sudan | L'Italia accoglie con favore la decisione USA di rimuovere il Sudan dalla lista #SSTL, tappa fondamentale… - carlaruocco1 : ASSEGNO UNICO PER I FIGLI A CARICO Raggiunta l'intesa nel Governo per un provvedimento tanto atteso e che ha visto… - Avvenire_Nei : Precious: «Io, ex schiava della tratta, ora ho un futuro grazie alla Caritas» - porchettavegana : RT @colvieux: Mentre in Italia continua la propaganda e istigazione all’odio verso il settore pubblico, in #Germania aumentano stipendi pub… - DaniezSan : La fuga di notizie sul #Dpcm è sicuramente il più grande atto di irresponsabilità come avvenne per il #lockdown del… -

Ultime Notizie dalla rete : ITALIA verso Lockdown in Italia, verso un nuovo Dpcm: tutte le ipotesi Corriere della Sera La paura contagio frena la mobilità collettiva, 1 italiano su 2 vuole gli incentivi per l’auto

Cambiano gli scenari di mobilità ai tempi della pandemia. Areté analizza incentivi e modalità di acquisto delle auto.

Fedriga: l’Italia limiti gli ingressi, dobbiamo tutelarci dai contagi

Il governatore: nessuna reazione avversa, ma nella vicina Repubblica la situazione è ormai fuori controllo. Roberti: sigillare tutto impiegando l’esercito. Rojc: meglio collaborare, no a prove muscola ...

Cambiano gli scenari di mobilità ai tempi della pandemia. Areté analizza incentivi e modalità di acquisto delle auto.Il governatore: nessuna reazione avversa, ma nella vicina Repubblica la situazione è ormai fuori controllo. Roberti: sigillare tutto impiegando l’esercito. Rojc: meglio collaborare, no a prove muscola ...