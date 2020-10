Insigne: «Era importante dare una risposta dopo la sconfitta di giovedì. Sullo scudetto…» (Di domenica 25 ottobre 2020) Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli contro il Benevento: queste le sue parole Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Benevento. Queste le parole del capitano del Napoli. Insigne CONTRO – «Derby Insigne? È stata una bella partita, sono contento per il risultato e per la prestazione di mio fratello che ha giocato bene. Ho fatto gol con il suo piede, però al di là del gol sono contento per la vittoria che ci aiuta a crescere. Giovedì abbiamo una partita importante in Spagna e dobbiamo affrontarla nel migliore modo». CRITICHE POST AZ – «Ci aiutano a crescere, ci sta che i tifosi si aspettassero tanto contro l’AZ dopo la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Lorenzoha parlato ai microfoni di DAZNla vittoria del Napoli contro il Benevento: queste le sue parole Lorenzoha parlato ai microfoni di DAZNla vittoria contro il Benevento. Queste le parole del capitano del Napoli.CONTRO – «Derby? È stata una bella partita, sono contento per il risultato e per la prestazione di mio fratello che ha giocato bene. Ho fatto gol con il suo piede, però al di là del gol sono contento per la vittoria che ci aiuta a crescere. Giovedì abbiamo una partitain Spagna e dobbiamo affrontarla nel migliore modo». CRITICHE POST AZ – «Ci aiutano a crescere, ci sta che i tifosi si aspettassero tanto contro l’AZla ...

matmosciatti11 : RT @gippu1: Attenzione, NON è la prima volta nella storia della serie A che segnano due fratelli avversari nella stessa partita! Era capita… - ripamichele : @realvarriale @sscnapoli @bncalcio @Lor_Insigne Che gol di Dybala!!! Ah no era Insigne ?????? - usnapoli : RT @NicoSchira: Era dai tempi dei #Cannavaro (Paolo nel Napoli e Fabio nella Juve) che 2 fratelli non si sfidavano (entrambi da titolari) i… - Maracante : @RobWareStudios @SpudFNVPN Giusto, anche El shaarawy era più forte di Lorenzo Insigne. - _IlBoris : RT @gippu1: Attenzione, NON è la prima volta nella storia della serie A che segnano due fratelli avversari nella stessa partita! Era capita… -