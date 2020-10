In 24 ore altri 21.273 casi di Covid e 128 decessi in Italia (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Coronavirus in Italia sono stati 21.273 (ieri 19.644). E' quanto riporta il consueto bollettino del Ministero della Salute. Sono 128, invece, i decessi che portano il totale delle vittime a 37.338. Nelle ultime 24 ore, sul territorio nazionale sono stati effettuati 161.880 tamponi (ieri 177.669), per un totale di 14.654.002 da inizio emergenza. Gli attuali positivi crescono di 19.059 portando il numero totale a 222.241, mentre i casi totali dall'inizio della pandemia toccano oggi quota 525.782. Salgono a 266.203 (+2.086) i guariti. I ricoverati con sintomi sono 12.006, 1.208 (+80) sono ospitati nelle terapie intensive. Le persone che attualmente si trovano in isolamento domiciliare, invece, sono 209.027.Le regioni con la maggiore crescita di positivi sono ... Leggi su iltempo (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nelle ultime 24 ore i nuovidi Coronavirus insono stati 21.273 (ieri 19.644). E' quanto riporta il consueto bollettino del Ministero della Salute. Sono 128, invece, iche portano il totale delle vittime a 37.338. Nelle ultime 24 ore, sul territorio nazionale sono stati effettuati 161.880 tamponi (ieri 177.669), per un totale di 14.654.002 da inizio emergenza. Gli attuali positivi crescono di 19.059 portando il numero totale a 222.241, mentre itotali dall'inizio della pandemia toccano oggi quota 525.782. Salgono a 266.203 (+2.086) i guariti. I ricoverati con sintomi sono 12.006, 1.208 (+80) sono ospitati nelle terapie intensive. Le persone che attualmente si trovano in isolamento domiciliare, invece, sono 209.027.Le regioni con la maggiore crescita di positivi sono ...

Sono 1125 i nuovi positivi riportati nel bollettino della Regione delle ore 8 (scarica qui il pdf) e altri 494 in quello delle 17 (scarica qui il pdf) per un totale di 1625… Leggi ...

Sono 1125 i nuovi positivi riportati nel bollettino della Regione delle ore 8 (scarica qui il pdf) e altri 494 in quello delle 17 (scarica qui il pdf) per un totale di 1625… Leggi ...