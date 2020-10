Il derby degli Insigne lo decide Petagna | il Napoli passa a Benevento

(Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti– Unbello e vibrante, sulla quale è apposta la firma dei fratelli. Se lo aggiudica ilche sbancain rimonta grazie alla rete decisiva di. Una sconfitta immeritata per i giallorossi di Inzaghi, che hanno tenuto testa a una corazzata. Il rammarico, probabilmente, è legato alla decisione dire troppo presto alla difesa a tre, al cospetto di una squadra dagli enormi mezzi tecnici. Il, di contro, ha regalato mezz’ora agli avversari correndo il serio rischio di veder sfumare i tre punti. La partita – Moduli confermati per entrambi gli allenatori. Inzaghi conferma dieci undicesimi di Roma, sostituendo solo l’infortunato Iago ...

CalcioPillole : Il derby degli #Insigne lo vince Lorenzo: #BeneventoNapoli finisce 1-2 con le reti dei due fratelli napoletani e di… - LuigiLiccardo6 : RT @Carloalvino: #BeneventoNapoli Derby regionale sofferto ma vinto con merito. Continua la striscia vincente degli uomini di Gattuso, che… - LuigiLiccardo6 : RT @CucchiRiccardo: Bel derby campano, combattuto ed intenso. #Benevento aggressivo e coraggioso. Il #Napoli sa anche soffrire oltre che ti… - 57Davide : RT @Carloalvino: #BeneventoNapoli Derby regionale sofferto ma vinto con merito. Continua la striscia vincente degli uomini di Gattuso, che… - WUFut14 : RT @Carloalvino: #BeneventoNapoli Derby regionale sofferto ma vinto con merito. Continua la striscia vincente degli uomini di Gattuso, che… -

Ultime Notizie dalla rete : derby degli

Roberto Insigne è uno dei protagonisti nella splendida cavalcata del Benevento di Inzaghi in Serie B, ora ecco il primo timbro in Serie A alla quarta presenza e proprio nel Derby tutto campano col ...Via alla stagione sciistica a Cervinia con assembramenti alle biglietterie; sono diverse le testimonianze sui social che denunciano il mancato distanziamento alle casse, prima di salire agli impianti ...