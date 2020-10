Grande Fratello Vip | il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset | ecco cosa sta succedendo

Leggi su trendit

(Di domenica 25 ottobre 2020) IlVip, giunto ormai alla sua quinta edizione, rischia di chiudere. A volerlo è ilche ha presentato un esposto in cuiladel programma condotto da Alfonso Signorini. Il motivo sta nella terribile battuta sessista che Mario Balotelli ha fatto in diretta su Canale 5 venerdì. Il presidente del, Carlo Renzi, ha anche richiesto una salata, rea di veicolare messaggi diseducativi. Per Rienzi, non bastano le scuse a sanare quanto detto da Balotelli nei confronti di Dayane Mello sotto gli occhi di Alfonso Signorini: Stavolta è ...