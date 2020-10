Giro d’Italia 2020, vince l’inglese Hart (Di domenica 25 ottobre 2020) Giro d’Italia 2020, vince l’inglese Hart Tao Geoghegan Hart ha vinto l’edizione numero 103 del Giro d’Italia. Il 25enne della Ineos Grenadiers ha fatto meglio di Hindley nell’ultima cronometro e si è preso la Corsa rosa. Un’edizione avvincente, decisa solo all’ultima tappa, dopo l’avvincente testa a testa tra i due corridori. Nessuno nella storia aveva mai vinto il Giro senza mai avere indossato la Maglia rosa prima dell’ultima tappa. Per Hart si tratta di una grande rivincita dopo la caduta dopo la discesa dal Colle de Lys dell’anno scorso e conseguente ritiro. Inizialmente gregario di Geraint Thomas, si è poi conquistato con merito il ruolo di ... Leggi su tpi (Di domenica 25 ottobre 2020)d’Italial’ingleseTao Geogheganha vinto l’edizione numero 103 deld’Italia. Il 25enne della Ineos Grenadiers ha fatto meglio di Hindley nell’ultima cronometro e si è preso la Corsa rosa. Un’edizione avnte, decisa solo all’ultima tappa, dopo l’avnte testa a testa tra i due corridori. Nessuno nella storia aveva mai vinto ilsenza mai avere indossato la Maglia rosa prima dell’ultima tappa. Persi tratta di una grande rivincita dopo la caduta dopo la discesa dal Colle de Lys dell’anno scorso e conseguente ritiro. Inizialmente gregario di Geraint Thomas, si è poi conquistato con merito il ruolo di ...

