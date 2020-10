Gf Vip: cosa ha scritto la Gregoraci sulla mano a Pierpaolo? (Di domenica 25 ottobre 2020) Al Gf Vip la Gregoraci scrive qualcosa sulla mano di Pierpaolo, un messaggio in codice? Gf Vip: il messaggio in codice della Gregoraci per Pierpalo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 25 ottobre 2020) Al Gf Vip lascrive qualdi, un messaggio in codice? Gf Vip: il messaggio in codice dellaper Pierpalo su Notizie.it.

annamariamoscar : @Fanclub_dUrso @carmelitadurso @LiveNoneladUrso Gli italiani sono senza soldi, dei Vip ?? chi se ne frega. Morgan co… - SmorfiaDigitale : Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzion... - DepressoIl : RT @trash_italiano: Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succedend… - Giulietta23123 : RT @trash_italiano: Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succedend… - thereealmars : RT @trash_italiano: Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succedend… -