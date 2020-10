Elisabetta Gregoraci squalifica | ‘Colpa di cosa ha fatto con Pretelli’ VIDEO (Di domenica 25 ottobre 2020) Possibile rischio Elisabetta Gregoraci squalifica, a causa di ciò che è avvenuto nel cuore della notte con Pierpaolo Pretrelli al GF Vip 2020. Tutto il GF Vip 2020 gira intorno a lei, Elisabetta Gregoraci. Ma ora la 40enne showgirl originaria di Soverato, in provincia di Catanzaro, rischierebbe addirittura la squalifica. Tutta colpa di una conversazione … L'articolo Elisabetta Gregoraci squalifica ‘Colpa di cosa ha fatto con Pretelli’ VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 25 ottobre 2020) Possibile rischio, a causa di ciò che è avvenuto nel cuore della notte con Pierpaolo Pretrelli al GF Vip 2020. Tutto il GF Vip 2020 gira intorno a lei,. Ma ora la 40enne showgirl originaria di Soverato, in provincia di Catanzaro, rischierebbe addirittura la. Tutta colpa di una conversazione … L'articolo‘Colpa dihacon Pretelli’è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

XoRBangtanot7 : Comunque qua è tutto partito da Elisabetta Gregoraci, ma solo per il fatto di Andrea e enock che hanno nominato la… - TaineSid : #gfvip E in tutto questo ... ELISABETTA GREGORACI (subdola) - MiryanaBim : RT @ToniaPeluso: Zelletta che per difendere Enock fa luce su chi è il reale colpevole: Elisabetta Gregoraci. Sono saltate tutte le gerarchi… - itsmc17 : RT @_che_fatica: Io quando vengo a sapere che state salvando Elisabetta Gregoraci : #GFVip - giocor2 : #GFVIP tutto sto casino l ha fatto cominciare una sola ed unica persona che ora sta muta poi andra' in stanza e far… -