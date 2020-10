Crotone, Stroppa: «Rosso a Cigarini? Arbitro un po’ frettoloso» (Di domenica 25 ottobre 2020) Giovanni Stroppa commenta la sconfitta rimediata dal Crotone in casa del Cagliari: le parole del tecnico dei calabresi Giovanni Stroppa ha commentato in conferenza stampa la sconfitta del Crotone contro il Cagliari. «Peccato aver preso il terzo gol praticamente a tempo scaduto nel primo tempo, poi per il resto è stata una buona prova. Potevamo sicuramente chiudere il primo tempo in vantaggio, invece siamo andati negli spogliatoi sotto nel risultato. In inferiorità, stranamente, abbiamo migliorato la qualità del palleggio e abbiamo avuto diverse occasioni per agguantare un risultato che fin lì potevamo assolutamente meritare. Perché non è possibile fare una partita simile e non portare a casa punti. Cigarini? Arbitro un po’ frettolo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Giovannicommenta la sconfitta rimediata dalin casa del Cagliari: le parole del tecnico dei calabresi Giovanniha commentato in conferenza stampa la sconfitta delcontro il Cagliari. «Peccato aver preso il terzo gol praticamente a tempo scaduto nel primo tempo, poi per il resto è stata una buona prova. Potevamo sicuramente chiudere il primo tempo in vantaggio, invece siamo andati negli spogliatoi sotto nel risultato. In inferiorità, stranamente, abbiamo migliorato la qualità del palleggio e abbiamo avuto diverse occasioni per agguantare un risultato che fin lì potevamo assolutamente meritare. Perché non è possibile fare una partita simile e non portare a casa punti.un po’ frettolo ...

