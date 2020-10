Covid: Conte ha firmato il nuovo Dpcm, norme in vigore fino al 24 novembre (Di domenica 25 ottobre 2020) Confermato lo stop per bar e ristoranti alle ore 18 ma potranno rimanere aperti la domenica. Il premier illustrerà le norme nel pomeriggio Leggi su tg.la7 (Di domenica 25 ottobre 2020) Confermato lo stop per bar e ristoranti alle ore 18 ma potranno rimanere aperti la domenica. Il premier illustrerà lenel pomeriggio

Agenzia_Ansa : Possibile chiusura delle piazze dalle 21. Stop a teatri, cinema: è quanto prevede la bozza in via di definizione d… - Agenzia_Ansa : Stop palestre e piscine, verso l'anticipo della chiusura dei locali. Possibile ripristino del divieto di spostamen… - Agenzia_Ansa : #Covid: verso la firma del Dpcm nella giornata di domani Possibili ulteriori modifiche del testo. Nodo gli spostame… - NazzarenoMi : RT @ChiodiDonatella: #LOCKDOWN: LO STILLICIDIO DI #CONTE Apre. Chiude. Riapre. Anzi no. Alle 18. Alle 23. Sei a tavola. No, quattro. Del #… - romaforever_it : Conte firma il nuovo Dpcm: varato il semi-lockdown. Ristoranti chiusi alle 18 ma aperti la domenica… -