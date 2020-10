Controlli a tappeto contro lo spaccio di droga nella Capitale: le operazioni quartiere per quartiere (Di domenica 25 ottobre 2020) Nuova stretta della Polizia di Stato al contrasto dello spaccio di stupefacenti durante l’ultima settimana. Incessante il lavoro degli uomini dei Distretti, dei commissariati e della sezione volanti al fine di combattere lo spaccio ed il consumo delle sostanze stupefacenti con mirati servizi di osservazione, appostamento e pedinamento. Tutte le operazioni quartiere per quartiere In zona Alessandrino, personale della Polizia di Stato del Distretto Prenestino durante uno specifico servizio di osservazione, ha notato D.A.A., italiano di 54 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari, uscire di casa per poi salire a bordo di un’autovettura. Così gli agenti, mentre l’uomo si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 ottobre 2020) Nuova stretta della Polizia di Stato al contrasto dellodi stupefacenti durante l’ultima settimana. Incessante il lavoro degli uomini dei Distretti, dei commissariati e della sezione volanti al fine di combattere loed il consumo delle sostanze stupefacenti con mirati servizi di osservazione, appostamento e pedinamento. Tutte leperIn zona Alessandrino, personale della Polizia di Stato del Distretto Prenestino durante uno specifico servizio di osservazione, ha notato D.A.A., italiano di 54 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari, uscire di casa per poi salire a bordo di un’autovettura. Così gli agenti, mentre l’uomo si ...

CorriereCitta : Controlli a tappeto contro lo spaccio di droga nella Capitale: le operazioni quartiere per quartiere - 19sleeds : @starsouis Poi per carità, io sono la prima che dice di far chiudere posti se gli stessi gestori o clienti non risp… - lametabasta : Il dpcm deve fare 4 cose: 1-mascherina obbligatoria sempre fuori casa, indossata correttamente 2-rivedere SUBITO il… - casciavit_85 : @rositamartinel1 @battitomilan7 Rosita in teoria hai ragione ma ti rendi conto delle risorse che ci vogliono per f… - beardeddrunk666 : @GiuseppeConteIT In tutti questi mesi non siete riusciti a pensare a soluzioni sensate in vista di una seconda pand… -